İHA

Muratpaşa Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu iadeler yer aldı:

“A.H.Y., maalesef kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi olarak çalışmaktadır. Kişinin sosyal medyada paylaştığı görüşler, asla kurumumuzun görüşlerini yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımdaki ifadeler, kadına yönelik şiddete ve çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle ve kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek için ‘Alyazma’ başlığı altında yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyemizin görüşleri asla olamayacağı gibi mücadele ettiğimiz bir bakış açısını yansıtmaktadır. Kişiyle ilgili olarak da soruşturma açılmıştır. Ayrıca bu kişiyi herhangi bir kamu kurumu almayı kabul ettiği takdirde her türlü muvafakat verilecektir”