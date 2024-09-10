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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da bir evden 14 kamyon çöp çıktı | Son dakika haberleri

        Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evden 14 kamyon çöp çıktı. Çöpler, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 15 işçinin görev aldığı çalışma ile tahliye edildi. Haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlanırken sokak da yıkandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:41
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        Antalya'da bir evden 14 kamyon çöp çıktı
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        Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

        İhbarın ardından adrese gelen Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 15 işçi, 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç ile çalışma başlattı.

        Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu. Ekiplerin çabaları sonucunda, 14 kamyon çöp tahliye edildi.

        Çöplerin tahliyesinin ardından haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlandı, sokak da yıkandı. Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.

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        #yerel haberler
        #Antalya
        #Kepez İlçesi
        #Çöp
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