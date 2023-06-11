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Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, park halindeki araçta ölü bulundu

Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu
AA

Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki ormanlık alanda uzun süre park halinde duran aracın içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, İsmail Üstündağ olduğu tespit edildi.

Bölgedeki incelemenin ardından Üstündağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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