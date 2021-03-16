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Antalya'da bir kişi arazilerindeki ağaçların kesilmesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ortak arazilerinde bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi ağabeyini tüfekle öldürdü.

Antalya'da bir kişi arazilerindeki ağaçların kesilmesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
AA

İddiaya göre, Demirciler Mahallesi Kaybaşı mevkisinde, Hüseyin B. (64),kardeşi Mustafa B. (62) ile zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinde bulunan ruhsatsız av tüfeğini alan Mustafa B, ağabeyi Hüseyin B'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin B'nin cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli Mustafa B. ise evine gelen jandarma ekibince, cinayette kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Mustafa B'nin jandarmadaki ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 15 dönüm 2B arazisine 5 kardeş tarafından bir süre önce zeytin ağacı dikildiği, tartışma yaşayan iki kardeşin birbirlerine ait zeytin ağaçlarını kestikleri iddiasıyla aralarında bir süre önce husumet başladığı iddia edildi.

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