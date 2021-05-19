Antalya'da bir kişi kaldırımda bulduğu 60 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı

AA

İlçede esnaflık yapan Abdullah Korkmaz, Gödene Caddesi'nde yürüdüğü sırada kaldırımda çek buldu. Çevredeki iş yerlerine sahibini soran Korkmaz, 60 bin lira değerindeki çekin bazı bölümlerini kapatarak sosyal medyadan paylaştı.

Çeki kesen şirket yetkililerine ulaşan Korkmaz, esnaf Arif Bağrıyanık'a ait olduğunu öğrenerek teslim etti.

Bağrıyanık, çeki kaybettiğinin bir gün sonra farkına vardığını, iptal ettirmek için avukata gittiğini söyledi.

Çek iptal davasının uzun sürdüğünü dile getiren Bağrıyanık, "Bulan arkadaşımız bize ulaştırdı. Allah razı olsun, biz de esnafız bu zor günlerde çeki bulamasaydık bizim için büyük kayıp olurdu." diye konuştu.

Korkmaz da kimseye ulaşamayınca sosyal medyadan çeki paylaştığını, bazılarının kendilerine ait olduğunu öne sürdüğünü anlattı.

Bağrıyanık'ın çeki nereden aldığını, tarihini ve diğer bilgilerini doğruladığını aktaran Korkmaz, "Bizimki insanlık göreviydi, görevimizi yaptık." dedi.