Pansiyon odasında ölü bulundu 0:00 / 0:00

AA

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi kaldığı pansiyonun odasında ölü bulundu. Kültür Mahallesi 3809. Sokak'taki bir pansiyonda kalan Nedim Ardıç'ı (52) birkaç gündür görmeyen otel görevlileri odayı kontrol etti.

Ardıç'ı sandalyede hareketsiz halde gören çalışanlar, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ardıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin incelemesinin ardından Ardıç'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.