Antalya'da çakmakla gelen facia!

Antalya'da, Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında iki kız bebekten İslam Hammud (2) hayatını kaybetti, kuzeni Büşra Hammud (1) ise ağır yaralandı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak bir süre önce Manavgat'a gelen Hüsam Hammud ve kardeşi Muhammed Hammud, Taşağıl Mahallesi Karataşlar mevkisinde bir serada çalışmaya başladı. Aile dün çalışırken, seranın yanında oturdukları iki katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.