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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da çakmakla gelen facia!
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Antalya'da çakmakla gelen facia! Bir bebek öldü, diğeri ağır yaralı

Antalya'da, serada çalışan Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 2 yaşındaki İslam Hammud hayatını kaybetti, kuzeni 1 yaşındaki Büşra Hammud ise ağır yaralandı. Feci olayın ardından yapılan incelemede ölen bebeğin 5 yaşındaki ağabeyinin yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi

Antalya'da çakmakla gelen facia!
DHA

Antalya'da, Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında iki kız bebekten İslam Hammud (2) hayatını kaybetti, kuzeni Büşra Hammud (1) ise ağır yaralandı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak bir süre önce Manavgat'a gelen Hüsam Hammud ve kardeşi Muhammed Hammud, Taşağıl Mahallesi Karataşlar mevkisinde bir serada çalışmaya başladı. Aile dün çalışırken, seranın yanında oturdukları iki katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

MİNİK KIZ HASTANEDE KURTARILAMADI

Yangında ağır yaralanan Hüsam Hammud'un kızı İslam Hammud ile Muhammed Hammud'un kızı Büşra Hammud sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İslam Hammud doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büşra Hammud'un tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği belirtildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Jandarmanın yaptığı araştırmada; Hüsam Hammud'un oğlu Ü. Hammud'un (5) yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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