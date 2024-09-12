Antalya'da camide çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide çıkan yangında hasar oluştu. Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Birlik Cami'nin bina kolonunda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.
Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.