Antalya'da camide çıkan yangın hasara neden oldu - Güncel haberler

Antalya'da camide çıkan yangın hasara neden oldu - Güncel haberler

Antalya'da camide çıkan yangın hasara neden oldu Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide çıkan yangında hasar oluştu. Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 12.09.2024 - 00:52 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:52 facebook

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