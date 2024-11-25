Antalya'da çıkan yangında ev ve 3 araç hasar gördü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı ev ile 3 araçta hasar oluştu
Giriş: 25.11.2024 - 03:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 03:13
Mavikent Mahallesi Susamlı Sokak'ta işçi ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki 3 araca sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, işçi ailenin kaldığı ev ile minibüs, kamyonet otomobilde hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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