Antalya'da çıkan yangında tarihi düğmeli ev kullanılamaz hale geldi

Ramazan Erzincanlı'ya ait Cemerler Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap düğmeli evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Ramazan ile Ayşe Erzincanlı çifti, evin yanışını gözyaşlarıyla izledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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