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Ceviz hırsızlığı 3 Şubat Pazartesi günü, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 08:00 sıralarında yaşandı. Kuruyemiş dükkanı önüne çalışan tarafından konulan 30 kilo ceviz bulunan çuval, kısa süre sonra çalındı. Çuvalın olmadığı fark edilince durum polise bildirildi.

ÇALDIĞI CEVİZLERİ SATMIŞ

Kuruyemiş dükkanının bulunduğu yerdeki güvenlik görüntülerini inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.S. olduğunu belirledi. Cevizi sattığı ortaya çıkan şüpheli sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İş yeri çalışanı Alev K., cevizleri satmak için kampanya yaptıklarını belirterek, "Normalde 38 lira olan kilogram fiyatını, kampanya kapsamında 28 liraya düşürdük. Bizim emeğimiz bunlar. Onları satmak için her gün uğraşıyoruz" dedi.