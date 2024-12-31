Antalya'da 3 kişi dağlık alanda mahsur kaldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı
Giriş: 31.12.2024 - 01:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:05
Çayköy kanyonu bölgesindeki dağlık alanda yolu kaybeden 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.
Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Bulundukları yerden alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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