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        Haberler Gündem Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Güncel haberler

        Antalya'da 3 kişi dağlık alanda mahsur kaldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 01:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:05
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        3 kişi dağlık alanda mahsur kaldı
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        Çayköy kanyonu bölgesindeki dağlık alanda yolu kaybeden 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.

        Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri sevk edildi.

        Ekipler mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Bulundukları yerden alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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