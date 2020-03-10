Antalya'da deniz ve mera OSB'leri kurulması çağrısı

AA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, OSB'lerin hizmet alanlarının genişletilmesi gerektiğini belirterek, Antalya'da deniz ya da mera organize sanayi bölgeleri oluşturulabileceğini bildirdi.

Bahar, Ekonomi Muhabirleri Derneği muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, organize sanayi bölgelerinin genellikle karalarda oluşturulan binalar gibi algılandığını söyledi.

Her alanda OSB oluşturulabileceğini aktaran Bahar, "Deniz veya mera gibi alternatif organize sanayi bölgeleri oluşturup böylece ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabiliriz. Balık dünyanın en değerli besinlerinden biri. Örneğin Gazipaşa'da sarp kıyıların karşısında bir alan ayrılarak deniz OSB yapılabilir mi, orada balık çiftlikleri kurulabilir mi? Buna bakmak gerekiyor." dedi.

Korkuteli ilçesinde ekilemeyen binlerce dönüm alan olduğuna değinen Bahar, buralara da mera OSB'si kurulabileceğini kaydetti.

Bu konuda organize sanayi bölgelerine yetki verilmesi gerektiğini vurgulayan Bahar, "5 milyon metrekarelik bir arazide mera olur. Türkiye'nin ihtiyacı da var, hayvancılığı da geliştirmek istiyoruz. Bölgeye gidilip gerek kooperatifleşme yöntemiyle gerek hak sahiplerine yüzdelik hisse verilerek gerek satın alınarak bu iş yapılabilir." diye konuştu.

Bahar, Antalya OSB olarak Antalya Limanı'na talip olduklarını da söyledi.

"Proje pazarı yeni iş imkanları pazarlıyor"

Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliğini 16-17 Nisan'da düzenleyeceklerini vurgulayan Bahar, etkinlikte 280'in üzerinde proje yarışacağını, geniş katılımlı bir organizasyon olacağını bildirdi.

Sadece proje yarışması olarak düşünülmemesi gerektiğini anlatan Bahar, "Proje pazarı sadece bir yarışma değil, iş insanları gezebiliyor ve projelere bakıp görüşerek isterlerse ortak şirket kurabiliyor. Sadece proje yarışmıyor, yeni iş imkanları pazarlanıyor. Sanayi ve bilim insanlarından oluşan hakem heyeti tarafından 284 proje belirlendi." bilgisini verdi.

Teknopark'ın da 2021'de bitirileceğini belirten Bahar, açılışta Dünya Melek Yatırım Forumu'nun gerçekleştirileceğini bildirdi. Melek Yatırım Ağı Komisyonu kurduklarını aktaran Bahar, bu ağın bilimi ve eğitimi paraya dönüştüren bir yapı olduğunu sözlerine ekledi.



