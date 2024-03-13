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        Haberler Gündem Antalya'da denizde hortum oluştu - Güncel haberler

        Antalya'da denizde hortum oluştu

        Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:23
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        Antalya'da denizde hortum oluştu
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        Antalya'nın Kemer ilçesi yolu üzerinde, akşam saatlerinde denizde hortum oluştu.

        O sırada yoldan geçmekte olan Tuncay Peker adlı vatandaş, denizdeki hortumu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Tuncay Peker, "Güzel bir doğa olayı. Yakından görmek ve çekmek güzeldi" dedi. Hortum, saniyeler içerisinde denizde kayboldu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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