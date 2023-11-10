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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ | 10 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

        Peş peşe depremler! 10 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları Akdeniz açıklarında gerçekleşen depremin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Akdeniz ve Hatay'da depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 10 Kasım Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 07:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 07:58
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        Son dakika deprem haberleri... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 7 Kasım Salı akşamı Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerde de endişeye sebep olmuştu. Son olarak Akdeniz açıklarında deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 10 Kasım Cuma son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Akdeniz açıklarında saat 03.48'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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