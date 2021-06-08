Dere yatağında cansız beden bulundu

Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki tarihi Likya yolu üzerinde erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 800 metre derinliğindeki dere yatağında bir erkek cesedi buldular.
AA'nın haberine göre; Tuna Dalkılıç'a (40) ait olduğu belirlenen ceset, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla oldukça dik olan alandan yürüyüş yoluna çıkartıldı. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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