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        Haberler Gündem Antalya'da dereye yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'da dereye yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:15 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:15
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        Antalya'da feci kaza
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        Ali T. idaresindeki otomobil, Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçtaki yolculardan Şerife T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar sürücü Ali T. ile araçta bulunan Safibaz T. ve Remzi B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şerife T'nin cenazesi, incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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