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        Haberler Gündem Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:09
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama
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        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 70 yaş üzerindeki vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, 4 kişiyi aynı yöntemle 21 milyon 5118 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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