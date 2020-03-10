AA

Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı



Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çeşitli bahanelerle boş kağıtlara imza attırılan kişilerin paralarını aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Müştekilerin ifadeleri doğrultusunda eşkali belirlenen Mustafa Ç. (42) ile Himmet D. (39) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şikayetçilerden Nuriye Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'dan 2011'de Türkiye'ye geldiğini ve bir tekneye ortak olduğunu söyledi.

Tekne sahibiyle aralarında sorun çıkınca bir avukatla tanıştığını aktaran Ekinci, "Avukat, sorunun çözümü için yardımcı olacağını belirtti. Vekaletimi verdim. Avukatın yanında çalışan Mustafa Ç, ödeme planı sözleşmesinin yanında boş bir kağıdı imzalattı. Bir süre sonra mahalle muhtarına gittiğimde tesadüfen adıma açılan 375 bin liralık icra tebligatını buldum. İtiraz süresinin son günüydü, son dakikada itiraz ettim. İtiraz etmeme rağmen icra işlemleri durmadı." diye konuştu.

Çok zor günler geçirdiğini aktaran Ekinci, şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini kaydetti.