Antalya'nın ilk drag pistinde, motosiklet ve modifiye araçlar test sürüşü yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odabaşı Mahallesi'nde inşa edilen alana, Cessna 172 tipi uçak ile iniş yaptı.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, Antalya'da motor sporları için önemli bir gün olduğunu, motor sporlarını çok farklı bir seviyeye taşıyabilmek amacıyla büyük bir pist inşa ettiklerini söyledi.

Tesisi yaparken amaçlarının sadece drag pisti olmadığını vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Çok daha farklı sporlara ev sahipliği yapabilecek bir pist inşa ettik. Bu piste de bir eğitim uçağıyla iniş yaptık. Burada havacılıkla ilgili farklı etkinlikler de yapılabilecek. 'İstikbal göklerdedir.' anlayışını gençlerimize sevdirecek ortamı oluşturduk. Drag pisti, bölgesel motor sporları içinde önemli olacak. Bu pist Antalya'nın turizmine katkı sağlayacak. Burada çeşitli gençlik kamplarına, havacılıkta ve motor sporlarında değişik etkinliklere ev sahipliği yaparak, çok farklı bir değeri Antalya'ya kazandırmak istiyoruz."

Kepez Belediyesi tarafından yaptırılan pistin resmi açılışı, 11 Kasım'da yapılacak.

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