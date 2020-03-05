AA

Antalya'da eğitim dalışı yapan profesör top gülleleri buldu



- Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: - "Top mermileri farklı büyüklükte. Çapları farklı. Bu gülleler büyük ihtimal Antalya'nın tarihi surlarına denizden atılmış"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eğitim dalışında top gülleleri buldu.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı yakınlarındaki falezlere araştırma ve eğitim dalışı yapan Gökoğlu, kayalıklarla bütünleşmiş 5 top güllesi olduğunu fark etti.

Gülleleri çektiği fotoğraflarla belgeleyen Gökoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güllelerin, fırtına sonrasında ortaya çıkmış olabileceğini söyledi.

Güllelerin Osmanlı'ya ait olabileceğini aktaran Gökoğlu, "Top mermileri farklı büyüklükte. Çapları farklı. Bu gülleler, büyük ihtimal Antalya'nın tarihi surlarına denizden atılmış. Bunların çıkarılmasına karşıyım. Çıkarıldıktan sonra çok iyi korunmaya alınması gerekiyor." dedi.

Gökoğlu, Antalya kıyılarında daha önce top mermisi bulduğunu, bu durumun da bölgede önemli savaşların meydana geldiğinin kanıtı olduğunu kaydetti.