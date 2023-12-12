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        Haberler Gündem Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı - Güncel haberler

        Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:55 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:55
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        Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kepez'deki çok sayıda mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

        Polis ekipleri, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirdi.

        Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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