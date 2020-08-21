Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

AA

Kızının düğünü için barıştığı eşi Dudu Çağın'ı 18 Ağustos'ta bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve komşuları tarafından yakalanarak polise teslim edilen Metin Çağın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının, ifadesinde, eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Serik'te 18 Ağustos'ta Metin Çağın, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı Dudu Çağın ile tartıştıktan sonra karısını boynu, karnı ve kollarından bıçaklamış, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kaçan zanlı ise 2 gün sonra komşuları tarafından bulunarak, polise teslim edilmişti.