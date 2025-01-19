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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da eski Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın öldü | Son dakika haberleri

        Antalya'da eski Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın öldü

        Antalya'da eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:46 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:46
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        Eşi tarafından yakılan kadından acı haber!
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        Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Ü'nün (42) üzerine benzin dökerek yaktığı Pınar Z. (36), tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

        Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

        Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan kadın, birçok ameliyat geçirmişti.

        *Haberin görseli İHA'ya aittir.

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