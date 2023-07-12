Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Memurevleri Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde 8 katlı binanın beşinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen Halit Açıkyürek (81) yaşamını yitirdi, Sefer Açıkyürek (91) ve bakıcısı evin karşısındaki hastaneye yürüyerek ulaştı.
Açıkyürek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.