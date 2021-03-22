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Antalya'da evsiz genç silahlı saldırıda yaralandı

Antalya'da evsiz İlker Bakır (27),yardım istediği bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırı sonucu bacaklarından vuruldu

Antalya'da evsiz genç silahlı saldırıda yaralandı
Evsiz gence sokak ortasında silahlı saldırı
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DHA

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 794 ile 780 sokak kesişimi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre evsiz İlker Bakır, yoldan geçen bir aracı durdurarak kendisine yardım edilmesini istedi. İddiaya göre isminin 'Memo' olduğu söylenen bir kişi üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Bakır'a doğrulttu. Arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen Memo isimli kişi, tabanca ile evsiz vatandaşa 5-6 el ateş etti. Kurşunlardan kaçan İlker Bakır, 100 metre uzaklıkta 4 katlı apartmana doğru koşmaya başladı.

ZEMİN KATTA OTURANLARDAN YARDIM İSTEDİ

Bakır, apartmanın giriş katında Osman C. isimli kişinin penceresine vurarak yardım istedi. Osman C. ve ailesi pencereye vurulmasıyla kapıya yöneldi. Kapıyı açan Osman C., silahla vurulduğunu belirten Bakır ile karşılaştı. Osman C.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BACAĞINDA 3 KURŞUN YARASI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İlker Bakır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan incelemede 2 kurşunun sağ bacağa, 1 kurşunun ise sol bacağına isabet ettiği belirlenen Bakır, müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan İlker Bakır, "Allah rızası için sokakta yaşıyorum, bana yardım eder misiniz diye bağırıyordum. Ondan sonra o kişi bana 'Ne diyorsun lan sen' diyerek bana ateş etti" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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