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        Haberler Gündem Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor - Güncel haberler

        Antalya'da otomobil falezlerden denize düştü

        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobilde bulunan kişi ya da kişilerin kurtarılması için denizden ve karadan arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 00:41 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:42
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        Otomobil falezlerden denize düştü
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        Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajının da bulunduğu falezlerde meydana geldi.

        Görgü tanıklarının iddiasına göre, falezlere gelen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

        Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Denize düşen aracın içinde kaç kişi olduğu henüz belirlenemezken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda arama çalışmaları devam ediyor.

        KAYIP KİŞİNİN YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Ekipler, araçtaki kişinin Engin Ş. (27) olabileceği üzerinde duruyor. Durumdan haberdar olup olay yerine gelen Engin Ş.'nin yakınları, arama- kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. AFAD ekipleri denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden dron kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu. Arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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