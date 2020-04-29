Antalya'da fotoğraf çekmek isterken denize düşen kadının cenazesi Kazakistan'a gönderildi

AA

Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'ndeki Falez Parkı'nda denize düşerek yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31) cenazesi, özel bir cenaze şirketi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Kara yoluyla İstanbul'a götürülecek cenazenin, buradan uçakla Kazakistan'a gönderileceği öğrenildi.

Antalya'da danışmanlık şirketinde çalışan Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polislik yaptığı öğrenildi.

- Olay

Önceki gün Falez Parkı'nda bir kadının falezlerden denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis, sudan çıkardıkları kadını botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirmişti. Burada yapılan kontrolde Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina olduğu tespit edilen kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın görgü şahidi olarak ifadesi alınan kişi, Suspitsina'nın, falezde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip denize düştüğünü iddia etmişti.