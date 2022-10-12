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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da gemide 183 kilo kokain ele geçirildi
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Antalya'da yabancı bandıralı gemide 183 kilo kokain ele geçirildi

Antalya'da yabancı bandıralı gemiye düzenlenen operasyonda 183 kilo kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da gemide 183 kilo kokain ele geçirildi
Yabancı bandıralı gemide 183 kilo kokain ele geçirildi
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DHA

Antalya Valiliği Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Antalya Ticari Limanı'nda bağlı bulunan yabancı bandıralı bir ticari geminin yanında şüpheli lastik bot dolaştığı ve geminin yakınında deniz yüzeyinde valiz büyüklüğünde şüpheli paketler olduğu bilgisi üzerine saat 04.36'da operasyon için harekete geçti.

Operasyonda, geminin yanında deniz yüzeyinde 8 adet paket ele geçirildi. Valiz büyüklüğündeki 8 pakete narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 155 paket halinde 183 kilo 738 gram kokain olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

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