Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi davasında karar

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AA

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük sanık S.D.K ile tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, son sözlerinde yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Sufiyeva ile Kamay'a 12 yıl 6 ay, Yörük'e 5 yıl, S.D.K'ye 8 yıl 4 ay, M.G'ye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanık M.S'nin ise beraatine hükmedildi.

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, zorla ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntülerin basında yer alması üzerine Amina Sufiyeva (18),Yasin Kamay (22) ve Mehmet Can Yörük (20) gözaltına alınmıştı.

Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Tutuklu sanıklar hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.