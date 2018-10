Güzellerden 'We love Turkey' mesajı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü. Kamp yaptıkları otelin havuz başında ve sahilde bikini ve gece kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzeller, 'We love Turkey' mesajı verdi.