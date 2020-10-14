Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

AA

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Yavuz T. ve Berkan Y. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Yavuz T'nin Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçlamasından ayrı ayrı 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, Berkan Y'nin müştekilerden Avcı'ya "silah sayılan" çatalla yaralamaya teşebbüs suçundan 1 yıl, sanık Mehmet Can Ö'nün ise su şişesi ve kül tablasını Avcı ve Aygün'e fırlatarak yaralama olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle ayrı ayrı 1'er yıl hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti de sanık ve avukatların talepleri doğrultusunda duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün (33) ve Mehmet Ali Avcı (21),23 Mart 2018'te şüpheli Yavuz T'nin ateş etmesi sonucu yaralanmıştı. Yavuz T. tutuklanmış, Mehmet Can Ö. ve Berkan Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yavuz T. ise yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Daha sonra ise 1 Eylül 2020'de Hakkı Aygün (25),Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan zanlı Umut Can F. yakalanarak, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Aygün'ü öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle de Yavuz T. tutuklanmıştı.