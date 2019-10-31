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Antalya'da iki kişi ten çorapla kuyumcudan 3 kilo altın çaldı

İHA

Antalya'da iki kişi kafasında ten çorapla kuyumcudan 700 bin liraya yakın ziynet eşyası çaldı ve iş yerini sahibini darp etti. Kaçan şüphelilerden E.B., kısa süre içerisinde üzerinde 3 kilo altınla yakalandı

kuyumcu soygun

Olay, saat 09:30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açan kuyumcu Feyzi Bulce, bir süre sonra içeriye kafasında ten çorapla gelen 2 kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre şüphelilerden birisi elindeki silahı göstererek Bulce'ye sesini çıkarmamasını söyledi, ardından silahın kabzasını kafasına vurarak Bulce'yi bayılttı.

AYAĞINDAN YAKALADI

700 bin liraya yakın ziynet eşyasını alan şüphelilerin dükkandan kaçacağı sırada kendine gelen Bulce, şahıslardan birini ayağından yakaladı. Diğer şüpheli ziynet eşyalarıyla birlikte otomobile binip kaçtı. Bulce'nin dükkanındaki sesleri duyan çevre esnafı da kuyumcu dükkanına gelerek şüphelilerden M.A.'yı yakaladı. Öte yandan, Bulce'nin yüzünde ve boyun kısmında yara izlerinin olduğu görüldü.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yakalanan M.A.'yı gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli için çevrede araştırma başlattı. Verilen eşkal üzerinde çalışma yapan polis, diğer şüphelinin kullandığı aracı kuyumcu dükkanına 150 metre uzaklıktaki bir ara sokakta terk edilmiş olarak buldu. Polis, aracın içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda farklı plakalar ele geçirdi.

3 KİLO ALTINLA YAKALANDI

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra E.B. isimli diğer şüpheli, terk ettiği aracı bırakıp başka araçla evine gitmeye çalıştığı esnada üzerinde 3 kilo altınla yakalanarak gözaltına alındı.

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