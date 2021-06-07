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Antalya'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-400 Karayolu'nun Kınık Mahallesi geçişinde meydana geldi. Seydikemer yönünden Kınık Toptancı Hali yönüne giden Mustafa Bekik yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Yunus Avcıl (35) yönetimindeki 48 PA 909 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtilen kazanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü. Kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri çağrıldı. Otomobilde sıkışan Mustafa Bekik ve yanında bulunan oğlu Bahadır Bekik (17) itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralanan Mustafa Bekik ve oğlu Bahadır Bekik ile diğer otomobilin sürücüsü Yunus Avcıl, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre; Mustafa Bekik hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bahadır Bekik ve Yunus Avcıl ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.