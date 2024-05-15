Antalya'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın beşinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi
Giriş: 15.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:08
Cikcilli Mahallesi'nde bir inşaatın beşinci katında dış cephe uygulaması yapan Nurullah Sicim (33), dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Sicim, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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