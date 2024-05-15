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        Haberler Gündem Antalya'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü - Güncel haberler

        Antalya'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın beşinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:08
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        İnşaatın 5. katından düşen işçi öldü
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        Cikcilli Mahallesi'nde bir inşaatın beşinci katında dış cephe uygulaması yapan Nurullah Sicim (33), dengesini kaybederek zemine düştü.

        Ağır yaralanan Sicim, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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