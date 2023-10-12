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        Haberler Gündem Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:00 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:00
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        Antalya'da kaçak sigara operasyonu
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        İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin Kepez ilçesinde 2 adrese düzenlediği operasyonda 2 hava kompresörü, 2 sigara sarma makinesi, 144 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 350 bin boş makaron, 78 tütün doldurulmuş makaron ve 1000 dolar ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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