Antalya'da karantinaya alınan mahallede gerginlik

AA

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Merkez Mahallesi'nde 14 gündür uygulanan karantina süresinin 7 gün uzatıldığının bildirilmesi üzerine bir grup karara tepki gösterdi.

Mahallenin giriş ve çıkışını kapatan kontrol noktasına yürüyen grup, demir bariyerleri aşmaya çalıştı. Gruptan bazı kişiler, burada önlem alan polise taş attı. Bunun üzerine bölgeye TOMA ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polis, dağılmayan gruba biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Atılan taşlar nedeniyle polis araçlarının kaporta ve camları zarar gördü.

Kalabalığın eylemini sürdürmesi üzerine mahalleye gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve Serik Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, tepki gösteren gruptakileri konuşarak sakinleştirdi.

Bölgede önlem alan polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.