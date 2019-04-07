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Alınan bilgiye göre, Ormana Mahallesi'nde yaşayan Durdu Kesikçi (60) ile eşi İhsan Kesikçi'yi (65) evlerinde bulamayan yakınları, Sayıca mevkisinde Kesikçi çiftine ait araziye gitti.
AA'nın haberine göre, arazide de çifte ulaşamayan ve endişelenen yakınları, bölgede arama yapmaya başladı.
Durdu Kesikçi'nin daha önce çevresindekilere "Kendimi kuyuya atacağım." dediğini öğrenen yakınları, arazideki 3 metrelik su kuyusuna baktı. Kesikçi çifti, kuyuda hareketsiz şekilde bulundu.
Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan çiftin, hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Cenazeler, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İhsan Kesikçi'nin 1,5 yıl önce İstanbul'dan Ormana'ya gelerek yerleştiğini söyledi.
Durdu Kesikçi'nin psikolojik sorunlarının bulunduğunu öne süren Canbaş, "İhsan, eşinin rahatsızlığından dolayı bize, 'Eşim, kendisini kuyuya atacağını söylüyor. Bu kuyuların kapaklarını kapatalım.' demişti. Biz de İbradı Belediyesine müracaat ettik ve kuyular için demir kapaklar yaptırdık." diye konuştu.
Canbaş, Durdu Kesikçi'nin yaklaşık 25 gün önce Antalya'da Eğitim Araştırma Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti.
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