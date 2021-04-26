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Antalya'da kas hastası 5 yaşındaki Halil İbrahim, hayırsever tarafından alınan yürüteç sayesinde ilk adımı attı

Antalya'da doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 5 yaşındaki Halil İbrahim İkidağ'ın, bir hayırseverin yardımıyla alınan özel aparatlı yürüteç sayesinde ilk adımlarını atması duygulandırdı.

Antalya'da kas hastası 5 yaşındaki Halil İbrahim, hayırsever tarafından alınan yürüteç sayesinde ilk adımı attı
AA

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yıldız ve Mehmet İkidağ çifti doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen çocukları Halil İbrahim için hayırseverlerden yardım istedi.

Ailenin bu çağrısına Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ile Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği kayıtsız kalmadı. Bu kuruluşlar aracılığıyla çifte ulaşan bir hayırsever, Halil İbrahim için özel yapılan yürüteç temin etti.

Özel aparatlı yürüteç sayesinde ilk kez ayakta duran ve adım atan Halil İbrahim'in yaşadığı sevinç, görenleri duygulandırdı.

Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya, AA muhabirine, daha önce hayırseverlerin yardımıyla serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 7 yaşındaki Halil Efe Anılır'a da özel aparatlı yürüteç temin ettiklerini hatırlattı.

Halil Efe'nin sevincini basından gören İkidağ çiftinin de kendilerine ulaştığını aktaran Kaya, "Bu yürüteç de diğeri gibi özel ölçü alınarak yapılıyor. İstanbul'a siparişini verdik. Bir hafta sonrada 23 Nisan hediyesi olarak Halil İbrahim'e teslim ettik. Halil İbrahim yürüteci çok sevdi. Adım atmanın heyecanıyla hiç durmadan koşmaya çalıştı. Tabi biz sadece aparatı verip işi yarım bırakmıyoruz. Çocuğumuzun doktor raporunu temin ederek bir an önce fizik tedaviye başlayarak sağlıklı adımlar atması için çalışıyoruz. Doktorunun söylediğine göre, rutin bir fizik tedavi alırsa iyileşme oranı yüzde 90." ifadelerini kullandı.

Kaya, yürüteci bağışlayan hayırsever iş insanı Mehmet Doğan Sözel'e de teşekkür etti.

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