Antalya'da kaybolan doktoru arama çalışmaları devam ediyor

AA

Kızılin ve Selinus sahillerinde 36 yaşındaki Bican'a ulaşmak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma (DEGAK) timinde görevli 8 dalgıç arama çalışmaları yürütüyor.

Arama çalışmalarında şu ana kadar kayıp doktora ulaşılamadı.

Bir süre önce eşinden ve havalimanındaki işinden ayrılarak anne babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, 7 Mayıs'ta denizde yüzmek istediğini belirterek evden ayrılmış ancak kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Polis ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada Bican'ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulunmuştu.