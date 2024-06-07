Antalya'da kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan doktor için arama çalışması başlattı.
Antalya'da 32 yaşındaki doktor Deniz Toman'dan, 4 Haziran'da Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra bir daha haber alınmadı.
Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.