Antalya'da kayıp gençten acı haber 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi Çubuk mevkisinde meydana geldi.

21 yaşındaki Yiğit Limoncu, vatani görevini yapmak için gün sayarken motosikletiyle babaannesini ziyaret etmek için evinden çıktı. Kendisinden haber alamayan ailesi ise jandarma ekiplerinden yardım istedi. İHA'nın haberine göre; 2 gündür kayıp olan Limoncu, arama çalışmaları sonrası yol kenarındaki uçurumda motosikletin yanında ölü bulundu.

Yiğit Limoncu (21)

Askere gitmeden önce aile fertlerini ziyaret etmek için motosikletiyle dışarı çıktığı öğrenilen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.