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Antalya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

AA

Antalya'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki Hatice Yalnız evinde ölü bulundu

Antalya

Antalya'da, 67 yaşındaki kadın tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Hatice Yalnız'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

Kadının kapıyı açmaması üzerine kilidi kırarak eve giren yakınları, Yalnız'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yalnız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Yalnız'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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