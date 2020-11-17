Antalya'da kırmızı ışıkta

AA

Burhanettin Onat Caddesi'nde kırmızı ışığın yanmasıyla kaldırımdan yaya geçidine inen Eskişehir Anadolu Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Derya Yürümez ile gastronomi bölümü öğrencisi Berkay Buyuk (25),yeşil ışığın yanmasını bekleyen sürücülere keyifli anlar yaşattı.

Burada jonglör gösterisi sunan iki gencin, ellerindeki labutları birbirine atması, çevirmesi ve dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Jonglörlerin gösterisi çevrede bekleyen vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Sürücüleri ve vatandaşları selamlayan jonglörler, trafik akışının başlamasının hemen öncesinde yoldan çekildi.

- "Türkiye'yi gezip masraflarımızı çıkarıyoruz"

Derya Yürümez, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, Eskişehir'de mini gösterilerle hobi olarak başladıkları jonglörlüğü geliştirerek Türkiye turuna çıkmak istediklerini ve bu hayallerine Antalya'dan başladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydır kentte olduklarını aktaran Yürümez, bu şekilde hem yeni yerler gördüklerini hem de masraflarını çıkardıklarını ifade etti.

Antalya'dan sonra Adana ve Mersin'e gitmeyi planladıklarını, ardından da bütün illeri gezmek istediklerini dile getiren Yürümez, olumlu tepkiler aldıklarını, bunun da kandilerini mutlu ettiğini belirtti.

Yürümez, "Kırmızı ışıkta beklerken bütün sürücülerin canı sıkılır. Biz 30 saniye de olsa insanları mutlu ediyoruz. Bizi alkışlıyorlar, cep telefonları ile görüntülüyorlar. Onlar da mutlu oluyor biz de." dedi.

Berkay Buyuk ise hem Türkiye'yi gezdiklerini hem de insanları mutlu ettiklerini kaydetti. Buyuk, sadece sürücülerin değil yayaların da kendilerine ilgi gösterdiğini ve durup gösterilerini izlediklerini anlattı.