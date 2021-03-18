Antalya'da kızını rehin aldığı iddiasıyla damadını yaralayan babanın yargılanmasına başlandı

AA

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki Erdem Ç ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mesut K, kız kardeşinin yıllar önce eşi tarafından öldürüldüğünü, kızının da aynı şekilde ölmesinden korktuğunu anlattı.

Kızının annesine attığı mesajlar üzerine müştekinin yaşadığı yere gittiğini aktaran Mesut K, "Eve yakın bir yolda beklemeye başladım, damadım evden giderse ben de kızımı ve torunlarımı alıp evime götürürüm diye düşünüyordum. Erdem beni görünce 'seni öldüreceğim' diyerek saldırmaya başladı. Ben de kendimi korumak için bıçağın keskin olmayan yüzüyle bacaklarına vurdum." dedi.

Damadını öldürme kastının olmadığını, olaydan sonra çevredekilerden yardım istediğini belirten Mesut K, "Damadımın yaralandığını görünce kan kaybetmemesi için müdahale ettim. Başına tampon yaptım, ambulansı aradım. Amacım kızımın canını kurtarmaktı, başka bir amacım yoktu." ifadesini kullandı.

Müşteki Erdem Ç. ise sanıktan şikayetçi olduğunu, cezalandırılmasını istediğini bildirdi.

Olay günü eşiyle gördüğü rüya üzerine tartışmaya başladıklarını ifade eden Erdem Ç, "Ben kesici ve delice aletle eşime saldırmadım. Evden çıktığımda sanık bıçakla yüzüme, bacaklarıma vurarak yaralamaya başladı. Daha sonra tampon yaptı, bir yandan da küfür ederek 'Sen kim oluyorsun da benim kızımı rehin alıyorsun.' diye hakaret etti." diye konuştu.

Sanığın eski eşi S.A, kızının kendisine "Anne bizim eve polis çağır, canım tehlikede kimseye haber verme. Haber verirsen beni Erdem burada öldürecek, mesajıma da dönüş yapma" şeklinde attığı mesaj üzerine eski eşine haber verdiğini, olayların bu şekilde başladığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Mesut K'nin üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde kızını rehin aldığı iddiasıyla damadı Erdem Ç'yi 14 Ocak'ta bıçakla yaralayan Mesut K, tutuklanmıştı.