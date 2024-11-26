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        Haberler Gündem Antalya'da kumar operasyonunda 85 kişiye idari yaptırım uygulandı - Güncel haberler

        Kumar operasyonunda 85 kişiye idari yaptırım

        Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 85 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:24 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:24
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        Antalya'da kumar operasyonu
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        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kıraathane, dernek lokali ve kooperatifler gibi iş yerlerinde kumar oynatılmasını önlemek amacıyla kapsamlı denetim yaptı.

        Denetimlerde, bir ruhsatsız tabanca ile suça konu çeşitli malzemelere el konuldu.

        Polis ekiplerince, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak”, “1072 sayılı kanuna muhalefet” ve ”6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından olmak üzere toplam 85 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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