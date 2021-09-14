Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gümüşlük Mahallesi'nde iki hafta önce Demirayak ailesine ait ağıla giren kurt sürüsü, 27 koyunu telef etti, üçünü de yaraladı.

Ramazan Demirayak'ın yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen belediye ekipleri, 15 koyun ve 5 çuval yemi aileye hediye olarak ulaştırdı.

Büyük sevinç yaşayan Demirayak ailesi, hediye koyunları ağıla yerleştirerek yemledi. Ramazan Demirayak, yardım talepleri karşılık bulduğu için mutlu olduklarını kaydetti.