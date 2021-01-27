Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

AA

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde, sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu.

Konyaaltı, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Aksu ilçesindeki narenciye bahçesi sular altında kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını meydana gelen 14 noktada çalışma gerçekleştirdi. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 62,5, Aksu'da 168,2, Döşemealtı'nda 166,7, Serik'te 163,2, Kumluca'da 132,5, Demre'de 114, Havalimanı istasyonunda ise 78,2 kilogram yağış düştü.

Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanağın, akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.