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Antalya'da makilik yangın!

AA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın seralara ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektar makilik alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları sırasında yamaçtan düşerek hafif yaralanan orman işçisi hastaneye kaldırıldı

Antalya

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar makilik alan zarar gördü.

Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Seralara ve yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına Kumluca ile Finike orman işletme müdürlüğü bünyesindeki 25 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri de destek verdi.

Seralara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterilen yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü ve ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Söndürme çalışmaları sırasında yamaçtan düşerek hafif yaralanan orman işçisi Kemal Demirkaya, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesinede tedavi altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektar makilik alan zarar gördü.

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