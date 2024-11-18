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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da "maymun" cezası: 8 bin TL | Son dakika haberleri

        Antalya'da izinsiz maymun besleyen kişiye 8 bin 322 TL ceza

        Antalya'da bir denetimde izinsiz olarak bulundurulan bir Rhesus maymunu ele geçirildi. Maymunu koruma altına alan ekipler, ilgili kişiye 8 bin 322 TL idari para cezası uyguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:19 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:31
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        Antalya'da "maymun" cezası: 8 bin TL
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        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanı Ticareti Şefliği, Antalya Şefliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü HAYDİ ekipleri, bir ihbar üzerine Muratpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

        Ekiplerin bir adreste gerçekleştirdiği incelemelerde yasal izinlere tabi olan Rhesus maymununun izinsiz şekilde bulundurulduğu belirlendi.

        Rhesus maymununu koruma altına alan ekipler, ilgili kişi hakkında da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 8 bin 322 TL idari para cezası uyguladı.

        Antalya İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, doğal yaşamın korunması ve yasa dışı yaban hayvanı ticaretinin önlenmesi adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. El konulan Rhesus maymununun, gerekli rehabilitasyon süreci sonrasında uygun bir doğal yaşam alanına yerleştirileceği öğrenildi.

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        #rhesus maymunu
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